Визначився склад збірної України з біатлону на жіночий спринт Обергофі

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на спринт, який відкриє програму етапу Кубку світу в Обергофі.

Стартовий лист гонки з'явився на сайті IBU.

Зокрема, до заявки потрапила Дарина Чалик, для якої ця гонка стане дебютною в межах Кубку світу з біатлону.

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Крім Чалик, у спринті виступлять Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Анна Кривонос.

Жіночий спринт в Обергофі відбудеться у четвер, 9 січня. Початок о 15:20 за Києвом.

Раніше стало відомо, в якому складі у спринтерській гонці виступить чоловіча збірна України з біатлону.