Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Визначився склад збірної України з біатлону на жіночий спринт Обергофі

Олексій Мурзак — 8 січня 2025, 17:50
Визначився склад збірної України з біатлону на жіночий спринт Обергофі
Дарина Чалик
Фото Валентини Цербе-Несіної

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на спринт, який відкриє програму етапу Кубку світу в Обергофі.

Стартовий лист гонки з'явився на сайті IBU.

Зокрема, до заявки потрапила Дарина Чалик, для якої ця гонка стане дебютною в межах Кубку світу з біатлону.

Читайте також :
оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Крім Чалик, у спринті виступлять Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Анна Кривонос.

Жіночий спринт в Обергофі відбудеться у четвер, 9 січня. Початок о 15:20 за Києвом.

Раніше стало відомо, в якому складі у спринтерській гонці виступить чоловіча збірна України з біатлону.

Юлія Джима Анна Кривонос Кубок світу з біатлону Христина Дмитренко Олена Городна Дарина Чалик

Юлія Джима

Визначився склад збірної України на етап Кубку світу в Обергофі
Норвежці виграли Різдвяну гонку 2024, Джима та Підручний – поза призами
Джима та Підручний посіли третє місце в масстарті Різдвяної гонки 2024
Різдвяна гонка 2024. Як це було
Де та коли дивитися Різдвяну гонку 2024

Останні новини