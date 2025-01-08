Визначився склад збірної України з біатлону на жіночий спринт Обергофі
Дарина Чалик
Фото Валентини Цербе-Несіної
Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на спринт, який відкриє програму етапу Кубку світу в Обергофі.
Стартовий лист гонки з'явився на сайті IBU.
Зокрема, до заявки потрапила Дарина Чалик, для якої ця гонка стане дебютною в межах Кубку світу з біатлону.
Крім Чалик, у спринті виступлять Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Анна Кривонос.
Жіночий спринт в Обергофі відбудеться у четвер, 9 січня. Початок о 15:20 за Києвом.
Раніше стало відомо, в якому складі у спринтерській гонці виступить чоловіча збірна України з біатлону.