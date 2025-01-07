Став відомий склад збірної України з біатлону на чоловічий спринт Обергофі

Збірна України оголосила склад на спринт серед чоловіків в межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Вперше в сезоні в основну обойму команди потрапив Тарас Лесюк. Окрім того, відзначимо відсутність Богдана Цимбала.

Склад чоловічої збірної України:

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Зазначимо, що у програмі етапу в Обергофі заплановані спринти та гонки переслідування серед чоловіків і жінок, а також одиночна та класична змішані естафети.

Раніше Фінляндія оголосила свій склад на п'ятий етап Кубку світ.