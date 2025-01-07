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Став відомий склад збірної України з біатлону на чоловічий спринт Обергофі

Володимир Максименко — 7 січня 2025, 12:31
Став відомий склад збірної України з біатлону на чоловічий спринт Обергофі
Дмитро Підручний
Getty images

Збірна України оголосила склад на спринт серед чоловіків в межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Вперше в сезоні в основну обойму команди потрапив Тарас Лесюк. Окрім того, відзначимо відсутність Богдана Цимбала.

Склад чоловічої збірної України:

  • Дмитро Підручний
  • Віталій Мандзин
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк
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Зазначимо, що у програмі етапу в Обергофі заплановані спринти та гонки переслідування серед чоловіків і жінок, а також одиночна та класична змішані естафети.

Раніше Фінляндія оголосила свій склад на п'ятий етап Кубку світ.

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