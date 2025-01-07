Став відомий склад збірної України з біатлону на чоловічий спринт Обергофі
Дмитро Підручний
Getty images
Збірна України оголосила склад на спринт серед чоловіків в межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону.
Про це повідомляє Biathlonnews.
Вперше в сезоні в основну обойму команди потрапив Тарас Лесюк. Окрім того, відзначимо відсутність Богдана Цимбала.
Склад чоловічої збірної України:
- Дмитро Підручний
- Віталій Мандзин
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
Зазначимо, що у програмі етапу в Обергофі заплановані спринти та гонки переслідування серед чоловіків і жінок, а також одиночна та класична змішані естафети.
Раніше Фінляндія оголосила свій склад на п'ятий етап Кубку світ.