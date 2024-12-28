Дебютантка Чалик увійде до складу збірної України на Кубок світу
Дарина Чалик
biathlon.com.ua
Дарина Чалик увійде до складу жіночої збірної України з біатлону на четвертий етап Кубку світу в німецькому Обергофі.
Про це повідомляє Biathlonnews.
Спочатку планувалося, що Чалик виступить на зимовій Універсіаді 2025 року в Турині (13 – 27 січня). Проте тепер плани тренерського штабу збірної України змінилися, і 23-річна біатлоністка отримає шанс вперше в кар’єрі виступити на Кубку світу.
Чалик розпочала поточний сезон на Кубку IBU, де наразі посідає 37 місце у загальному заліку з 56 очками в активі. Найкращий результат у особистих гонках – 9 місце в спринті в австрійському Обертілліаху.
Етап в Обергофі відбудеться з 9 до 12 січня 2025 року. У програмі заплановані спринти, гонки переслідування та змішані естафети.