Дебютантка Чалик увійде до складу збірної України на Кубок світу

Дарина Чалик увійде до складу жіночої збірної України з біатлону на четвертий етап Кубку світу в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Спочатку планувалося, що Чалик виступить на зимовій Універсіаді 2025 року в Турині (13 – 27 січня). Проте тепер плани тренерського штабу збірної України змінилися, і 23-річна біатлоністка отримає шанс вперше в кар’єрі виступити на Кубку світу.

Чалик розпочала поточний сезон на Кубку IBU, де наразі посідає 37 місце у загальному заліку з 56 очками в активі. Найкращий результат у особистих гонках – 9 місце в спринті в австрійському Обертілліаху.

Етап в Обергофі відбудеться з 9 до 12 січня 2025 року. У програмі заплановані спринти, гонки переслідування та змішані естафети.