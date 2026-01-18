Нове-Место-2026. Розклад шостого етапу Кубку світу

З 22 по 25 січня 2026 року у чеському Нове-Место відбудеться шостий етап Кубку світу з біатлону олімпійського сезону-2025/26.

У програмі етапу заплановані короткі індивідуальні гонки, одиночна та класична змішані естафети, а також масстарти.

Розклад етапу Кубку світу в Нове-Место

22.01.2026 | 19:15 | Індивідуальна гонка коротка, 15 км, чоловіки

23.01.2026 | 19:15 | Індивідуальна гонка коротка, 12.5 км, жінки

24.01.2026 | 14:15 | Одиночна змішана естафета

24.01.2026 | 16:15 | Змішана естафета

25.01.2026 | 16:15 | Масстарт 15 км, чоловіки

25.01.2026 | 19:15 | Масстарт 12.5 км, жінки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок шостого етапу Кубку світу.