Нове-Место-2026. Розклад шостого етапу Кубку світу

Денис Шаховець — 18 січня 2026, 12:18
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

З 22 по 25 січня 2026 року у чеському Нове-Место відбудеться шостий етап Кубку світу з біатлону олімпійського сезону-2025/26.

У програмі етапу заплановані короткі індивідуальні гонки, одиночна та класична змішані естафети, а також масстарти.

Розклад етапу Кубку світу в Нове-Место

  • 22.01.2026 | 19:15 | Індивідуальна гонка коротка, 15 км, чоловіки
  • 23.01.2026 | 19:15 | Індивідуальна гонка коротка, 12.5 км, жінки
  • 24.01.2026 | 14:15 | Одиночна змішана естафета
  • 24.01.2026 | 16:15 | Змішана естафета
  • 25.01.2026 | 16:15 | Масстарт 15 км, чоловіки
  • 25.01.2026 | 19:15 | Масстарт 12.5 км, жінки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок шостого етапу Кубку світу.

