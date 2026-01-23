Україна визначилася зі складом команди на змішані естафети в межах 6-го етапу Кубку світу

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на змішані естафети в межах 6 етапу Кубку світу з біатлону, що наразі проходить в Нове-Место.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Реклама:

Так, у синглміксті Україну представлятимуть Олена Городна та Віталій Мандзин

У класичній змішаній естафеті "синьо-жовті" виступлять наступним складом: Олександра Меркушина – Юлія Джима – Антон Дудченко – Тарас Лесюк

Обидві гонки відбудуться у суботу, 24 січня – о 14:15 та 16:10 за київським часом.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону відбулася жіноча індивідуальна гонка на 12,5 кілометрів.