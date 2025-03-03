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Збірна України визначилась із жіночим складом сьомого етапу Кубку світу

Володимир Максименко — 3 березня 2025, 14:44
Збірна України визначилась із жіночим складом сьомого етапу Кубку світу
Юлія Джима
Getty Images

Збірна України визначилась зі складом жіночої команди на сьомому етапі Кубку світу.

Про це повідомляє Biathlonnews.

За інформацією джерела, в Нове Место Україну представлятимуть Христина Дмитренко, Юлія Джима, Ірина Петренко, Дарина Чалик, Олена Городна та Олександра Меркушина.

Зазначимо, що старт етапу заплановано на шосте березня чоловічим спринтом. Жіночий відбудеться на день пізніше. Обидві гонки стартують о 19:20 за київським часом.

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Сатй "Чемпіон" проведе текстові трансляції усіх гонок етапу в Нове Место.

Раніше став відомий склад чоловічої збірної України на сьомому етапі КС.

Юлія Джима Кубок світу з біатлону Ірина Петренко збірна України з біатлону Христина Дмитренко Олена Городна Олександра Меркушина Дарина Чалик

Юлія Джима

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