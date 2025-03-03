Збірна України визначилась із жіночим складом сьомого етапу Кубку світу

Збірна України визначилась зі складом жіночої команди на сьомому етапі Кубку світу.

Про це повідомляє Biathlonnews.

За інформацією джерела, в Нове Место Україну представлятимуть Христина Дмитренко, Юлія Джима, Ірина Петренко, Дарина Чалик, Олена Городна та Олександра Меркушина.

Зазначимо, що старт етапу заплановано на шосте березня чоловічим спринтом. Жіночий відбудеться на день пізніше. Обидві гонки стартують о 19:20 за київським часом.

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Сатй "Чемпіон" проведе текстові трансляції усіх гонок етапу в Нове Место.

Раніше став відомий склад чоловічої збірної України на сьомому етапі КС.