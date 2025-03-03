Відомо, хто представить Україну у чоловічих гонках етапу Кубку світу в Нове Место

Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова оголосила склад на сьомий етап Кубку світу, що пройде з 6 по 9 березня у чеському Нове Место.

Про це повідомляє Biathlonnews.

За словами Бєлової, в Нове Место Україну представлятимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк та Артем Тищенко.

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На Кубку IBU, сезон якого закінчиться гонками в естонському Отепяя, виступатимуть Богдан Борковський, Сергій Супрун, Денис Насико, Богдан Цимбал та Руслан Ткаленко.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове Место розпочнеться чоловічим спринтом у четвер, 6 березня. Початок гонки запланований на 19:20 за Києвом.

"Чемпіон" проведе текстові трансляції усіх гонок етапу в Нове Место.