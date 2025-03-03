Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Відомо, хто представить Україну у чоловічих гонках етапу Кубку світу в Нове Место

Денис Шаховець — 3 березня 2025, 11:50
Відомо, хто представить Україну у чоловічих гонках етапу Кубку світу в Нове Место
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова оголосила склад на сьомий етап Кубку світу, що пройде з 6 по 9 березня у чеському Нове Место.

Про це повідомляє Biathlonnews.

За словами Бєлової, в Нове Место Україну представлятимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк та Артем Тищенко.

Читайте також :
Нове Место. Розклад сьомого етапу Кубку світу

На Кубку IBU, сезон якого закінчиться гонками в естонському Отепяя, виступатимуть Богдан Борковський, Сергій Супрун, Денис Насико, Богдан Цимбал та Руслан Ткаленко.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове Место розпочнеться чоловічим спринтом у четвер, 6 березня. Початок гонки запланований на 19:20 за Києвом.

"Чемпіон" проведе текстові трансляції усіх гонок етапу в Нове Место.

Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Нове Место Дмитро Підручний Тарас Лесюк Артем Тищенко Віталій Мандзин Надія Бєлова

Кубок світу з біатлону

Підручний повернувся до тренувань після чемпіонату світу
Норвегія назвала склад на етап Кубку світу в Нове Место
Екстренер збірної України подав у відставку з посади наставника збірної Німеччини
Нове Место. Розклад сьомого етапу Кубку світу
Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Останні новини