Контіолахті-2026. Де та коли дивитися гонки сьомого етапу Кубку світу

У четвер, 5 березня, у фінському Контіолахті жіночою індивідуальною гонкою розпочнеться сьомий етап Кубку світу з біатлону олімпійського сезону-2025/26.

Також у програмі етапу масстарти та класичні естафети серед чоловіків та жінок. Усього буде проведено 6 гонок. Змагання триватимуть до 8 березня включно.

Розклад етапу Кубку світу в Контіолахті

05.03.2026 | 18:05 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки

06.03.2026 | 17:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

07.03.2026 | 14:40 | Масстарт 12.5 км, жінки

07.03.2026 | 16:40 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки

08.03.2026 | 14:30 | Естафета 4х6 км, жінки

08.03.2026 | 17:55 | Масстарт 15 км, чоловіки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок п'ятого етапу Кубку світу.

Раніше повідомлялося, що лідер збірної Італії пропустить етап Кубку світу в Контіолахті через проблеми з серцем.