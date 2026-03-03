Жіноча збірна України з біатлону назвала склад на етап Кубку світу у Контіолахті

Жіноча збірна України з біатлону визначилась зі складом на перший етап Кубка світу після Олімпійських ігор-2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Старший тренер команди Микола Зоц зробив сімейну заміну. В українську заявку потрапила Анастасія Меркушина, яка посіла місце молодшої сестри Олександри, яка виграла "срібло" юніорського чемпіонату світу-2026 в індивідуальній гонці. ЮЧС-2026 триватиме до 8 березня (включно).

Склад України на Кубок світу у Контіолахті

Анастасія Меркушина

Христина Дмитренко

Юлія Джима

Дарина Чалик

Олена Городна

Відзначимо, що сьомий етап Кубка світу у фінській Контіолахті розпочнеться жіночою індивідуалкою, яка запланована на 5 березня. Початок – о 18:05 (за Києвом).

Також у програмі включені масстарти та традиційні естафети. Фінський етап триватиме до 8 березня (включно). Останньою гонкою стане чоловічий масстарт.