Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Жіноча збірна України з біатлону назвала склад на етап Кубку світу у Контіолахті

Софія Кулай — 3 березня 2026, 14:09
Жіноча збірна України з біатлону назвала склад на етап Кубку світу у Контіолахті
Юлія Джима
НОК України

Жіноча збірна України з біатлону визначилась зі складом на перший етап Кубка світу після Олімпійських ігор-2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Старший тренер команди Микола Зоц зробив сімейну заміну. В українську заявку потрапила Анастасія Меркушина, яка посіла місце молодшої сестри Олександри, яка виграла "срібло" юніорського чемпіонату світу-2026 в індивідуальній гонці. ЮЧС-2026 триватиме до 8 березня (включно).

Склад України на Кубок світу у Контіолахті

  • Анастасія Меркушина
  • Христина Дмитренко
  • Юлія Джима
  • Дарина Чалик
  • Олена Городна

Відзначимо, що сьомий етап Кубка світу у фінській Контіолахті розпочнеться жіночою індивідуалкою, яка запланована на 5 березня. Початок – о 18:05 (за Києвом).

Також у програмі включені масстарти та традиційні естафети. Фінський етап триватиме до 8 березня (включно). Останньою гонкою стане чоловічий масстарт.

Читайте також :
ЮЧС-2026. Україна стала 13-ю в змішаній естафеті U-21
Анастасія Меркушина біатлон Юлія Джима збірна України з біатлону Христина Дмитренко Олена Городна Дарина Чалик

Анастасія Меркушина

Анастасія Меркушина – про непотрапляння на Олімпіаду-2026: Це не привід здаватися
Меркушина показала найкращий результат серед українок у гонці переслідування Кубку IBU
За крок від п'єдесталу: Україна фінішувала четвертою в змішаній естафеті Кубку IBU
Золота Меркушина, непереможні француженки та Ісак Фрей: підсумки чемпіонату Європи
Україна посіла 3 місце в медальному заліку чемпіонату Європи 2026

Останні новини