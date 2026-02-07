Українська правда
Меркушина показала найкращий результат серед українок у гонці переслідування Кубку IBU

Олександр Булава — 7 лютого 2026, 13:05
Сьогодні, 7 лютого, відбулась жіноча гонка переслідування у межах етапу Кубку IBU, що проходить у норвезькому Шушені.

Україну представляли Анастасія Меркушина та Лілія Стеблина, Валерія Дмитренко не стартувала.

Найкращий результат показала Меркушина, яка з 5 колами штрафу прийшла 27-ю. На 36-му місці фінішувала Стеблина, яка також допустила п'яти промахів.

Перемогу у гонці здобула австрійка Леа Ротшопф, яка на 10 секунд випередила шведку Емму Нільссон. Замкнула трійку найкращих Софі Шово з Франції.

Кубок IBU. Гонка переслідування, жінки

  1. Леа Ротшопф (Австрія, 0+1+1+0) 31:21.5
  2. Емма Нільссон (Швеція, 0+0+0) +10.2
  3. Софі Шово (Франція, 0+1+1+2) +19.2

...

27. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1+2+2) +3:17.6
36. Лілія Стеблина (Україна, 1+0+3) +3:57.4
DNS Валерія Дмитренко (Україна) - не стартувала

Продовжить програму Кубку IBU чоловічий персьют, який розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні збірна України посіла четверте місце у змішаній естафеті. Четвірку "синьо-жовтих" представляли Артем Тищенко, Денис Насико, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина.

