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Норвежці зайняли весь подіум масстарту Кубку IBU, двоє українців – у двадцятці кращих

Володимир Максименко — 9 березня 2025, 14:38
Норвежці зайняли весь подіум масстарту Кубку IBU, двоє українців – у двадцятці кращих
Руслан Ткаленко
Getty Images

Українські біатлоністи завершили масстарт Кубку IBU поза двадцяткою кращих.

Богдан Цимбал показав дуже якісну стрільбу, припустившись всього однієї хиби на вогневих рубежах, проте поступився конкурентам у швидкості й не зміг зачепитись за потрапляння до першої десятки.

Денис Насико також зміг потрапити до двадцятки кращих, а ось Руслан Ткаленко фінішував на 24 місці з чотирма промахами на стрільбі.

Кубок IBU. Результат чоловічого масстарту

1. Ветле-С’ястад Крістіансен (0+0+0+0) 41:53,3

2. Йохан-Олав Ботн (1+0+0+1) +10,2

3. Ісак Фрей (0+0+0+1) +24,0

...

12. Богдан Цимбал (0+1+0+0) +3:12,1

18. Денис Насико (2+0+1+0) +3:49,2

24. Руслан Ткаленко (1+0+2+1) +4:44,9

Зазначимо, що сьогодні відбулась жіноча гонка масстарту Кубку IBU в естонському місті Отеппя, на якій найкращий результат серед українок показала Валерія Дмитренко.

Окрім того, у Нове-Мєсто відбудеться чоловіча естафета КС. Сайт "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Кубок IBU Денис Насико Руслан Ткаленко Богдан Цимбал

Богдан Цимбал

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