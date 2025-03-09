Норвежці зайняли весь подіум масстарту Кубку IBU, двоє українців – у двадцятці кращих

Українські біатлоністи завершили масстарт Кубку IBU поза двадцяткою кращих.

Богдан Цимбал показав дуже якісну стрільбу, припустившись всього однієї хиби на вогневих рубежах, проте поступився конкурентам у швидкості й не зміг зачепитись за потрапляння до першої десятки.

Денис Насико також зміг потрапити до двадцятки кращих, а ось Руслан Ткаленко фінішував на 24 місці з чотирма промахами на стрільбі.

Кубок IBU. Результат чоловічого масстарту

1. Ветле-С’ястад Крістіансен (0+0+0+0) 41:53,3

2. Йохан-Олав Ботн (1+0+0+1) +10,2

3. Ісак Фрей (0+0+0+1) +24,0

...

12. Богдан Цимбал (0+1+0+0) +3:12,1

18. Денис Насико (2+0+1+0) +3:49,2

24. Руслан Ткаленко (1+0+2+1) +4:44,9

Зазначимо, що сьогодні відбулась жіноча гонка масстарту Кубку IBU в естонському місті Отеппя, на якій найкращий результат серед українок показала Валерія Дмитренко.

Окрім того, у Нове-Мєсто відбудеться чоловіча естафета КС. Сайт "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.