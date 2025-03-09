Норвежці зайняли весь подіум масстарту Кубку IBU, двоє українців – у двадцятці кращих
Українські біатлоністи завершили масстарт Кубку IBU поза двадцяткою кращих.
Богдан Цимбал показав дуже якісну стрільбу, припустившись всього однієї хиби на вогневих рубежах, проте поступився конкурентам у швидкості й не зміг зачепитись за потрапляння до першої десятки.
Денис Насико також зміг потрапити до двадцятки кращих, а ось Руслан Ткаленко фінішував на 24 місці з чотирма промахами на стрільбі.
Кубок IBU. Результат чоловічого масстарту
1. Ветле-С’ястад Крістіансен (0+0+0+0) 41:53,3
2. Йохан-Олав Ботн (1+0+0+1) +10,2
3. Ісак Фрей (0+0+0+1) +24,0
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12. Богдан Цимбал (0+1+0+0) +3:12,1
18. Денис Насико (2+0+1+0) +3:49,2
24. Руслан Ткаленко (1+0+2+1) +4:44,9
Зазначимо, що сьогодні відбулась жіноча гонка масстарту Кубку IBU в естонському місті Отеппя, на якій найкращий результат серед українок показала Валерія Дмитренко.
Окрім того, у Нове-Мєсто відбудеться чоловіча естафета КС. Сайт "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.