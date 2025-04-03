Президент ФБУ розповів, чи продовжать співпрацю з Семеновим

Президент Федерації біатлону України (ФБУ) Іван Крулько в ексклюзивному інтерв’ю Чемпіону розповів про роботу колишнього біатлоніста Сергія Семенова у сервіс-бригаді збірної України, заявивши, що співпрацю з ним продовжать.

"Він повноцінний член сервісної команди й ми плануємо з ним цю співпрацю продовжити. На наступний сезон також. Він, до речі, дуже добре себе показав.

Оскільки він колишній спортсмен, у його функції входить тестування лиж, і він із цим добре справляється, може давати професійні оцінки стосовно того, наскільки лижі добре підготовлені", – заявив Крулько.