IBU змінив правила відбору в масстарти на Кубку світу

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вирішив внести важливі зміни в формат масстартів на Кубку світу в сезоні-2026/27.

Про це повідомляє Chiemgau24.

Зміни стосуються правил відбору в масстарти. Раніше до цих гонок відбиралися 25 найкращих у загальному заліку Кубку світу плюс 5 біатлоністів, які набрали найбільше очок на цьому етапі серед тих, хто не входить у топ-25. З нового сезону систему відбору змінили з "25+5" на "20+10".

За словами спортивного директора IBU Даніеля Бьома, таке рішення було ухвалене на прохання самих спортсменів.

Нагадаємо, 29 вересня завершився літній чемпіонат України-2026 у Яворові (Львівська область). Сингл-мікст (одиночну змішану естафету) виграли Тарас і Тетяна Тарасюки.