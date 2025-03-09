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Райт втікає від Мандзина. Американець та українець на фінішній прямій у боротьбі за титул

Денис Шаховець — 9 березня 2025, 10:00
Райт втікає від Мандзина. Американець та українець на фінішній прямій у боротьбі за титул

Український біатлоніст Віталій Мандзин та його американський опонент Кембел Райт продовжують боротьбу за титул найкращого молодого біатлоніста сезону 2024/2025. Після семи етапів Кубку світу лідирує американець і поступово збільшує відрив. Особисті гонки в чеському Нове-Место-на-Мораве вже завершились, тож можемо підбити певні підсумки, тим паче що ця боротьба все ближче до фінішу.

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Отже, після спринтерської гонки Райт перебував на 17-й позиції тоталу (313 очок), Мандзин був на 27-й (221). Нагадаємо, у спринті американець посів 9 місце, а українець став 38-м. Відігратися в переслідуванні Віталій не зміг, і майже відпустив Райта у "вільне плавання". Американець зміцнив перевагу, причому знову завершив гонку 9-м.

Кемпбел Райт
Кемпбел Райт
Getty Images

Натомість Мандзин ледь втримався в топ-40. У цій гонці Райт набрав 34 очки, а Віталій – лише 2. Станом на зараз Райт перебуває на 16-й позиції загального заліку Кубку світу, в його активі 347 очок, Мандзин на 10 рядочків нижче – 27 місце і 223 бали у скарбничці. Позиції в рейтингу залишились майже незмінними, а от перевага в набраних очках збільшилась на користь американського біатлоніста.

Шанс покращити ситуацію буде вже на наступному етапі у словенській Поклюці, який стартує 13 березня і стане передостаннім у сезоні. В його програмі, окрім двох видів змішаних естафет, індивідуальна гонка та масстарт. І тут криється ще одна небезпека, адже українцеві потрібно ще відібратися до масстарту, а заокеанський стріляючий лижник – вже його учасник.

Нагадаємо, до масстарту допускаються 25 кращих біатлоністів за світовим рейтингом та 5 кращих за підсумками етапу серед тих, хто не входить у топ-25 тоталу. Тобто Мандзин може пройти до словенського масстарту навіть за двома квотами, але для цього бажано потрапити десь до топ-15 індивідуалки, хоча й це ще не гарантує проходу. Адже чимало буде залежати від результатів інших біатлоністів.

Віталій Мандзин
Віталій Мандзин
Getty Images

Як бачимо, математика поки що для українця програшна, але не безнадійна. Відіграти 124 бали за 5 гонок, що залишилися в сезоні, цілком до снаги, хоча й дуже складно. Тим більше, що в Райта зараз за результатами підйом, він у хорошій формі, а в Мандзина справи пішли дещо на спад. Перспективи відігратися і повернути синій біб до кінця сезону не такі вже й великі. Але це біатлон. А гойдалки у виступах юних спортсменів бувають ще ті!

Нагадаємо, номінацію найкращого біатлоніста віком до 23 років Міжнародний союз біатлоністів запровадив з поточного сезону. Раніше молодіжним заліком була категорія U-25.

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