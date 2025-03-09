Райт втікає від Мандзина. Американець та українець на фінішній прямій у боротьбі за титул

Український біатлоніст Віталій Мандзин та його американський опонент Кембел Райт продовжують боротьбу за титул найкращого молодого біатлоніста сезону 2024/2025. Після семи етапів Кубку світу лідирує американець і поступово збільшує відрив. Особисті гонки в чеському Нове-Место-на-Мораве вже завершились, тож можемо підбити певні підсумки, тим паче що ця боротьба все ближче до фінішу.

Отже, після спринтерської гонки Райт перебував на 17-й позиції тоталу (313 очок), Мандзин був на 27-й (221). Нагадаємо, у спринті американець посів 9 місце, а українець став 38-м. Відігратися в переслідуванні Віталій не зміг, і майже відпустив Райта у "вільне плавання". Американець зміцнив перевагу, причому знову завершив гонку 9-м.

Кемпбел Райт Getty Images

Натомість Мандзин ледь втримався в топ-40. У цій гонці Райт набрав 34 очки, а Віталій – лише 2. Станом на зараз Райт перебуває на 16-й позиції загального заліку Кубку світу, в його активі 347 очок, Мандзин на 10 рядочків нижче – 27 місце і 223 бали у скарбничці. Позиції в рейтингу залишились майже незмінними, а от перевага в набраних очках збільшилась на користь американського біатлоніста.

Шанс покращити ситуацію буде вже на наступному етапі у словенській Поклюці, який стартує 13 березня і стане передостаннім у сезоні. В його програмі, окрім двох видів змішаних естафет, індивідуальна гонка та масстарт. І тут криється ще одна небезпека, адже українцеві потрібно ще відібратися до масстарту, а заокеанський стріляючий лижник – вже його учасник.

Нагадаємо, до масстарту допускаються 25 кращих біатлоністів за світовим рейтингом та 5 кращих за підсумками етапу серед тих, хто не входить у топ-25 тоталу. Тобто Мандзин може пройти до словенського масстарту навіть за двома квотами, але для цього бажано потрапити десь до топ-15 індивідуалки, хоча й це ще не гарантує проходу. Адже чимало буде залежати від результатів інших біатлоністів.

Віталій Мандзин Getty Images

Як бачимо, математика поки що для українця програшна, але не безнадійна. Відіграти 124 бали за 5 гонок, що залишилися в сезоні, цілком до снаги, хоча й дуже складно. Тим більше, що в Райта зараз за результатами підйом, він у хорошій формі, а в Мандзина справи пішли дещо на спад. Перспективи відігратися і повернути синій біб до кінця сезону не такі вже й великі. Але це біатлон. А гойдалки у виступах юних спортсменів бувають ще ті!

Нагадаємо, номінацію найкращого біатлоніста віком до 23 років Міжнародний союз біатлоністів запровадив з поточного сезону. Раніше молодіжним заліком була категорія U-25.