Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Німецький біатлоніст: Шкода, що Сімон раніше не погодилася на терапію

Руслан Травкін — 31 жовтня 2025, 03:20
Німецький біатлоніст: Шкода, що Сімон раніше не погодилася на терапію
Жулья Сімон
facebook.com/biathlonworld

Німецький біатлоніст Давид Цобель, який минулого сезону став 52-м у загальному заліку Кубку світу, висловився щодо Жульї Сімон, яка нещодавнов була визнана винною в крадіжці та шахрайстві.

Слова Цобеля передає Sport.de.

"Звичайно, я багато про це знаю, але нічого точного. Я також чув, що їй кілька разів пропонували це раніше: щоб вона просто повернула гроші, вибачилася, а потім пішла на терапію.

Шкода, що вона не змогла раніше зізнатися собі, що в неї є проблема. Мені її неймовірно шкода", – сказав Цобель.

Нагадаємо, підозру у фінансовому шахрайстві біатлоністка збірної Франції отримала ще влітку 2023 року. Це сталося після скарги від її партнерки по команді, Жюстін Бреза-Буше, яка стверджувала, що Сімон нібито використала її банківську картку для оплати купівлі в інтернеті.

За даними французьких слідчих, на рахунку Жульї Сімон були значні кошти, коли вона замовляла товари, які вона оплатила викраденою кредитною карткою Жюстін Бреза-Буше. Зокрема, слідчі повідомили місцевим ЗМІ, що сума становила близько 320 000 євро.

біатлон

біатлон

Олімпійський чемпіон розповів, як збірна Франції відреагувала на вирок суду щодо Сімон
Засуджена Сімон звернулася до Французької федерації лижного спорту з проханням
Перша з часів Дальмаєра: Пройс отримала престижну нагороду
Зірка збірної Німеччини: Якби не Олімпіада, то я б уже завершила кар'єру
Не зрозуміло навіщо шахраювала: на особистому рахунку Сімон були сотні тисяч євро перед крадіжкою у напарниць

Останні новини