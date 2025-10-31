Німецький біатлоніст: Шкода, що Сімон раніше не погодилася на терапію

Німецький біатлоніст Давид Цобель, який минулого сезону став 52-м у загальному заліку Кубку світу, висловився щодо Жульї Сімон, яка нещодавнов була визнана винною в крадіжці та шахрайстві.

Слова Цобеля передає Sport.de.

"Звичайно, я багато про це знаю, але нічого точного. Я також чув, що їй кілька разів пропонували це раніше: щоб вона просто повернула гроші, вибачилася, а потім пішла на терапію. Шкода, що вона не змогла раніше зізнатися собі, що в неї є проблема. Мені її неймовірно шкода", – сказав Цобель.

Нагадаємо, підозру у фінансовому шахрайстві біатлоністка збірної Франції отримала ще влітку 2023 року. Це сталося після скарги від її партнерки по команді, Жюстін Бреза-Буше, яка стверджувала, що Сімон нібито використала її банківську картку для оплати купівлі в інтернеті.

За даними французьких слідчих, на рахунку Жульї Сімон були значні кошти, коли вона замовляла товари, які вона оплатила викраденою кредитною карткою Жюстін Бреза-Буше. Зокрема, слідчі повідомили місцевим ЗМІ, що сума становила близько 320 000 євро.