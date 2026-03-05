Зіркова біатлоністка визначилася з новою професією після завершення кар'єри

Колишня німецька біатлоністка Франциска Пройс розпочне кар'єру коментаторки та експертки на телебаченні.

Про це пише Sport.de. Деталі додає Fondo Italia.

31-річна екслідерка збірної Німеччини була найнята німецьким телеканалом ARD для надання експертної коментаторської роботи на чемпіонаті світу серед юніорів, який зараз проходить в Арбері, Німеччина.

Вона дебютує як коментатор у п'ятницю, під час масстарту.

Експертами та коментаторами під час ЧС уже були легенди німецького біатлону Арнд Пайффер, Каті Вільгельм, Матіас Дорфер та Сімона Хаусвальд.

Естафети в суботу та неділю коментуватимуть бронзовий призер Олімпійських ігор Юстус Штрелов, який змушений пропустити Кубок світу в Контіолахті через перелом пальця, та колишній чемпіон світу Бенедикт Долль.

Пройс дебютувала на етапах Кубку світу ще в сезоні-2013/2014 має у своєму активі 28 індивідуальних медалей КС (5 золотих, 13 срібних та 10 бронзових), а також 34 командні (11 золотих, 11 срібних та 12 бронзових).

У попередній кампанії німкеня вперше виграла Великий кришталевий глобус та вперше здобула індивідуальне золото, вигравши гонку переслідування.

Загалом Пройс має 11 нагород на світовій першості (2 золоті, 6 срібних та 3 бронзових). Не закритим гештальтом для Франциски залишалася індивідуальна нагорода на Олімпіаді. На Іграх-2022 Пройс завоювала "бронзу" в естафеті. Водночас на своїй останній Олімпіаді-2026 Пройс здобула бронзову нагороду в змішаній естафеті.