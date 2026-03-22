Біатлон

Ірина Тарасюк стала чемпіонкою України у спринті

Сергій Шаховець — 22 березня 2026, 14:44
Ірина Тарасюк
22-річна біатлоністка з Тернопільщини Ірина Тарасюк виграла золоту медаль чемпіонату України 2026, що проходить у Буковелі.

Тарасюк стала єдиною учасницею гонки, кому вдалося без промахів пройти обидва вогневі рубежі.

Срібною призеркою стала Лариса Кондрашова зі столиці, а бронзову нагороду, попри чотири кола штрафу, здобула представниця Київщини Надія Бєлкіна.

Зазначимо, що в гонці не брали участь біатлоністки основної збірної України, які напередодні достроково завершили міжнародний сезон у норвезькому Голменколлені.

Чемпіонат України 2026. Спринт. Жінки

  • 1. 🥇 Ірина Тарасюк (Тернопільська область, 0+0) 26:25,4
  • 2. 🥈 Лариса Кондрашова (Київ, 1+0) +21,6
  • 3. 🥉 Надія Бєлкіна (Київська область, 2+2) +29,4

Нагадаємо, раніше у чоловічому спринті перемогу здобув 22-річний Володимир Аксюта з Чернігівщини.

