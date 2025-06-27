IBU суттєво збільшив призові за перемогу в гонках Кубку світу

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) збільшив призовий фонд на сезон Кубку світу 2025/2026 на 1,6 мільйона євро.

Про це йдеться в релізі організації за підсумками засідання в австрійському Зальцбургу.

Найбільше зростуть фінансові винагороди за перші місця в особистих гонках. Перемога принесе 20 000 євро, у сезоні 2024/25 ця сума становила 15 000 євро.

Такий крок пов’язаний з тим, що прийдешній сезон буде олімпійським, а призові мають відповідати рівню сезонів з чемпіонатом світу, – йдеться у повідомленні. Адже за призові місця на Олімпіаді, на відміну від чемпіонатів світу, IBU кошти не виплачує.

Загалом, призовий фонд наступного сезону складе понад 9,3 мільйона євро. Це на 56% більше у порівнянні з останнім олімпійським сезоном (2021/22).

Зазначимо, що з призових біатлоністи ще й сплачують податки згідно до фіскальних вимог країни, в якій вони здобули призове місце.

Раніше ми розповідали, скільки заробили в минулому сезоні українські біатлоністи.