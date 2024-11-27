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У новому сезоні не буде телетрансляцій Кубку IBU

Олег Дідух — 27 листопада 2024, 12:16
У новому сезоні не буде телетрансляцій Кубку IBU
biathlonworld.com

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відмовився від проведення трансляцій Кубку IBU в новому сезоні.

Про це повідомив коментатор Суспільного Андрій Сухецький на своєму Telegram-каналі.

У попередні роки гонки Кубку IBU в Україні транслювало Суспільне. Новий сезон другого дивізіону світового біатлону стартує в четвер, 28 листопада чоловічим спринтом у шведському Ідре. Загалом на першому етапі відбудуться по два чоловічі та жіночі спринти, а також по одній гонці переслідування у чоловіків та жінок.

Зазначимо, що Кубок світу в Україні надалі транслюватиме Суспільне.

У понеділок, 25 листопада став відомий склад збірної України на перший етап Кубку IBU в Ідре. Сумарно у Швеції команду представлять 11 спортсменів: 5 чоловіків і 6 жінок.

IBU Кубок IBU Суспільне

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