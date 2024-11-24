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Став відомий склад жіночої збірної України на перший етап Кубку світу

Олег Дідух — 24 листопада 2024, 14:11
Став відомий склад жіночої збірної України на перший етап Кубку світу
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц визначився зі складом команди на перший етап Кубку світу-2024/25 у фінському Контіолахті.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

До складу увійшли 6 спортсменок: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Городна, Олександра Меркушина, Анна Кривонос.

Як і повідомлялося раніше, пропустить стартовий етап Ірина Петренко, яка ще не встигла відновитися після перелому ноги. Вона, разом із Лілєю Стеблиною, Дариною Чалик, Надією Бєлкіною, Ксенією Приходько та Любов’ю Кип’яченковою виступить на першому етапі Кубку IBU у шведському Ідре.

Перший етап Кубку світу-2024/25 відбудеться у фінському Контіолахті з 30 листопада по 8 грудня. В програмі заплановані сингл-мікст, змішана, класичні чоловіча та жіноча естафети, а також індивідуальні гонки, спринти та переслідування.

Вчора, 23 листопада став відомий склад чоловічої збірної України.

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