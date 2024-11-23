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Чоловіча збірна України назвала склад на перший етап Кубку світу

Олександр Булава — 23 листопада 2024, 15:29
Чоловіча збірна України назвала склад на перший етап Кубку світу
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом чоловічої команди на перший етап Кубку світу сезону-2024/25.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

У заявку увійшло п'ять біатлоністів:

Україна: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Артем Тищенко

Перший етап Кубку світу-2024/25 відбудеться у фінському Контіолахті з 30 листопада по 8 грудня. В програмі заплановані сингл-мікст, змішана, класичні чоловіча та жіноча естафети, а також індивідуальні гонки, спринти та переслідування.

Напередодні Підручний фінішував за межами топ-20 в елітному масстарті у Шушені.

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