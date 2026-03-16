Не хотілося допускати хиби: Дмитренко – про виступ у змішаній естафеті в Отепя

Українська біатлоністка Христина Дмитренко проаналізувала виступ у змішаній естафеті етапу Кубку світу в Отепя.

Слова 26-річної спортсменки цитує biathlon.com.ua.

Під час гонки біатлоністам дошкуляли пориви вітру, через що учасники естафети мали проблеми зі стрільбою.

"Лежачи працювала швидко, сильного пориву не було, тому хотіла використати цей момент. Щодо стійки, то порив вже був сильніший, коли брала додаткові патрони, не хотілося допускати хиби, як це було у Фінляндії, і закрити все без права на помилку", – розповіла Дмитренко.

На останньому колі Христина зуміла обійти словенку та передати естафету 13-ю.

"Зі словенкою було дуже цікаво, коли вже хлопці провели свої етапи, то була тільки одна задача: відпрацювати вище словенської команди. Коли їхали на фініш, вона мене випередила, я вчепилась за нею і вже на останньому підйомі зрозуміла, що можу обійти словенку, бо вона дещо "просіла", так і сталось, зуміла її випередити", – зазначила біатлоністка.

Нагадаємо, що у підсумку збірна України посіла 10 місце в змішаній естафеті в естонському Отепя.

Біатлонний сезон Кубку світу завершить дев'ятий етап у норвезькому Голменколлені. Змагання проходитимуть з 19 по 22 березня.