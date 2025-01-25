Христина Дмитренко: В естафеті бігтиму на четвертому етапі

Біатлоністка збірної України Христина Дмитренко ексклюзивно для "Чемпіона" прокоментувала виступ у жіночій гонці переслідування на шостому етапі Кубку світу в італійському Антгольці. 25-річна українка з двома промахами фінішувала 30-ю.

"Спочатку на двох колах я добре почувалася і там могла десь триматися і бачила, що не відпадала від групи. Але потім останні два круги, звичайно, я відчула, що вже перейшла ту межу і знаходилась довго поза нею. І моє тіло почало швидко втрачати енергію, гарне самопочуття пропало. І на останньому колі, знову ж таки, було дуже-дуже важко", – зазначає Дмитренко.

Христина розповіла, що разом із лідеркою команди Юлією Джимою мешкає на висоті, щоб мати кращі кондиції на чемпіонаті світу, що пройде з 12 по 23 лютого у швейцарському Ленцергайде.

"Ми з Юлею Джимою живемо на висоті 500 метрів від стадіону, всі інші живуть внизу. Це більш зроблено для адаптації до чемпіонату світу. І, звичайно, сьогодні п'ятий день і все ж таки відчувається, що дуже довго не була в горах і ще не адаптована до цього. Але вчора було гірше, якщо б я вчора бігла, я б і не стартанула, мабуть, вже на "пристанці" б зійшла. Тому сьогодні краще, але все ж таки ще трішки треба часу".

Також Христина Дмитренко повідомила, що бігтиме четвертий етап у жіночій естафеті, якою завершиться жіноча програма етапу в Антгольці.

"В естафеті бігтиму на четвертому етапі. Насправді мені байдуже, який етап бігти, але все ж таки щось мені важко даються останні круги. Я не вмію розподіляти сили, я це розумію. Але якщо я буду там, наприклад, десь себе берегти на перших колах, а потім заряджати на фініш, то це буде такий самий результат, або ж я навіть не зможу додати до фінішу. Тому я звикла викладатися з першого кола, на другому додати, а фінішне вже як зможу. Але все, що від мене залежить, я буду робити".

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Жіноча естафета в Антгольці відбудеться в неділю, 26 січня. Початок о 13:05 за Києвом.