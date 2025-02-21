Хотілося б як у США, – Підгрушна назвала головні проблеми розвитку біатлону в Україні

Легендарна українська біатлоністка Олена Підгрушна прокоментувала головні проблеми розвитку цього виду спорту в Україні та провела паралелі зі США в організації тренувань для дітей та юнаків.

Спортсменка поспілкувалась із Sportbusiness.media.

"Хотілося б краще. Першочергово необхідно збільшити кількість інвентарю та забезпечення, хоча б у тих школах, які ще досі існують. Це номер один. Вже не кажучи про самофінансування та забезпечення дітей і молоді, адже сьогодні багато зборів і виїздів відбувається коштом батьків.

Далеко не кожна сім’я може це оплатити й витягнути. Збори дорогі, адже включають витрати на переїзди, проживання та харчування і плюс є довготривалими.

Хотілося б, щоб як у США, на це виділялися кошти, і діти могли хоча б вільно по Україні кудись виїжджати й цілеспрямовано готуватись", – розповіла Підгрушна.

Нагадаємо, востаннє 38-річна спортсменка виходила на старт міжнародних змагань у березні 2023 року на етапі Кубку світу в Голменколлені.

За свою кар'єру біатлоністка по одному разу вигравала золото Олімпіади (2014) та чемпіонату світу (2013), а також п'ять разів тріумфувала на чемпіонатах Європи з біатлону.

Раніше стало відомо, що Підгрушна розлучилась зі своїм другим чоловіком.