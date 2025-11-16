Дворазовий олімпійський чемпіон став сервісменом у збірній України

Легендарний естонський лижник Андрус Веерпалу працює в тренерському штабі збірної України з біатлону. Він ставав олімпійським чемпіоном у Солт-Лейк-Сіті-2002 та Турині-2006.

Про його роботу з українськими біатлоністами повідомляє Sport.postimees.ee. Деталі додає Err.ee.

За даними Postimees, він відповідає за інвентар обох збірних – чоловічої та жіночої.

Під час чемпіонату світу з лижних видів спорту 2019 року в Зефельді він потрапив у допінговий скандал. 2021 року Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав його винним у сприянні застосуванню допінгу.

Тоді Веерпалу працював зі збірною Казахстану з лижних перегонів та був помічником Олексія Полтораніна. Його звинуватили у тому, що під час чемпіонату світу він дозволив Полтораніну застосувати кров'яний допінг у своєму готельному номері.

Відразу після розголосу Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) усунула Веерпалу від діяльності, пізніше замінивши тимчасовий захід дворічною дискваліфікацією.

Термін покарання закінчився 27 вересня 2021 року. Веерпалу публічно не коментував свою причетність до допінгу.

З того часу у Веєрпалу немає обмежень, що заважають йому працювати зі збірними на стартах з біатлону або лижних перегонів.

Андрус на обох Олімпіадах ставав чемпіоном на дистанції 15 км. У Солт-Лейк-Сіті він також здобув "срібло" на дистанції 50 км.

Нагадаємо, збірні України зараз змагаються в місті Ідре на Відкритому чемпіонаті Швеції. У жінок серед українок стала найкращою Анастасія Меркушина. У чоловіків Цимбал і Мандзин потрапили до двадцятки найкращих.