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Дудченко: Не був на 100% впевнений у стрільбі

Олег Дідух — 19 грудня 2024, 19:07
Дудченко: Не був на 100% впевнений у стрільбі
Антон Дудченко
Getty Images

Український біатлоніст Антон Дудченко оцінив свій виступ у спринті на третьому етапі Кубку світу в французькому Ансі, де він відстрілявся без промахів і в підсумку посів 12 місце.

28-річного спортсмена цитує Український біатлон.

"Сьогоднішньою гонкою я задоволений. Дуже радий що вдалося відпрацювати на вогневих рубежах на нуль, бо після Хофільцену не був на 100% впевнений в стрільбі.

Траса в Ансі досить цікава, плюс сьогодні цілий день йде дощ. Втім, як для такої погоди, то вона була в досить непоганому стані. Сьогодні гарно працювали лижі, за що велике дякую сервісу. В цілому я задоволений сьогоднішнім стартом", – заявив українець.

Наразі Дудченко посідає 22 місце у загальному заліку Кубку світу зі 112 очками в активі.

Антон Дудченко Кубок світу з біатлону

Антон Дудченко

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