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Дудченко: Зміна тренера вплинула на наші результати

Олег Дідух — 13 грудня 2024, 17:35
Дудченко: Зміна тренера вплинула на наші результати
Антон Дудченко
Getty Images

Український біатлоніст Антон Дудченко оцінив виступи чоловічої збірної на старті нового сезону.

27-річного спортсмена цитує Український біатлон.

"Дивимось на результати і бачимо, що все набагато краще, ніж минулого сезону. Можливо, вплинула зміна тренера, скоріш за все, мені підходить цей тренувальний план. Це вплинуло на мою підготовку і стан, тому й результати краще ніж минулого року.

Не те, що у мене були якісь психологічні проблеми в минулому сезоні, просто тіло не реагувало на навантаження, не працювало так, як потрібно. Наразі психологічний стан краще, тому, що кращі результати, з’явилось більше віри у свої сили", – заявив українець.

Нагадаємо, влітку Надія Бєлова замінила на посаді головного тренера чоловічої збірної України Юрая Санітру.

Сьогодні, 13 грудня Дудченко посів 38 місце в спринті на другому етапі Кубку світу в австрійському Гохфільцені.

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Антон Дудченко

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