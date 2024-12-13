Дудченко: Зміна тренера вплинула на наші результати

Український біатлоніст Антон Дудченко оцінив виступи чоловічої збірної на старті нового сезону.

27-річного спортсмена цитує Український біатлон.

"Дивимось на результати і бачимо, що все набагато краще, ніж минулого сезону. Можливо, вплинула зміна тренера, скоріш за все, мені підходить цей тренувальний план. Це вплинуло на мою підготовку і стан, тому й результати краще ніж минулого року.

Не те, що у мене були якісь психологічні проблеми в минулому сезоні, просто тіло не реагувало на навантаження, не працювало так, як потрібно. Наразі психологічний стан краще, тому, що кращі результати, з’явилось більше віри у свої сили", – заявив українець.