Стрільба була ідеальна: Дудченко – про результати спринту

Український біатлоніст Антон Дудченко задоволений якістю стрільби у спринті на першому етапі Кубку світу в Контіолхаті (15 місце).

Цитує біатлоніста Суспільне Спорт.

Також біатлоніст оцінив конкуренцію з Віталієм Мандзином, який теж з ідеальною стрільбою став 14-м.

"Дві секунди між мною і Мандзином? Вважаю, що це гарно, бо ми набираємо [очки] у Кубку націй, всі хочемо повернути квоту, щоб на наступний сезон більше людей могли б потрапити як на підготовку до сезону, так і більша кількість людей могла виступати на міжнародних змаганнях. Радіємо один за одного, коли хтось показує гарний результат.

Вітер був регулярний, але іноді — так, піддувало сильніше. Я, напевно, не потрапив у цей порив, бо не відчував. Так, стріляв не досить швидко, але задоволений якістю", – заявив Дудченко.