Стрільба була ідеальна: Дудченко – про результати спринту
Український біатлоніст Антон Дудченко задоволений якістю стрільби у спринті на першому етапі Кубку світу в Контіолхаті (15 місце).
Цитує біатлоніста Суспільне Спорт.
"Стрільбою повністю задоволений, без штрафних кіл. Вважаю стрільбу ідеальною. Щодо ходу — не знаю по аналізу, але за відчуттями було легше, ніж в індивідуальній гонці, я міг більше терпіти. Сподіваюся, що з кожною гонкою зможу додавати у швидкості на дистанції", – розповів Дудченко.
Також біатлоніст оцінив конкуренцію з Віталієм Мандзином, який теж з ідеальною стрільбою став 14-м.
"Дві секунди між мною і Мандзином? Вважаю, що це гарно, бо ми набираємо [очки] у Кубку націй, всі хочемо повернути квоту, щоб на наступний сезон більше людей могли б потрапити як на підготовку до сезону, так і більша кількість людей могла виступати на міжнародних змаганнях. Радіємо один за одного, коли хтось показує гарний результат.
Вітер був регулярний, але іноді — так, піддувало сильніше. Я, напевно, не потрапив у цей порив, бо не відчував. Так, стріляв не досить швидко, але задоволений якістю", – заявив Дудченко.
Нагадаємо, троє українців кваліфікувалися до чоловічого масстарту, який запланований у неділю, 8 грудня.