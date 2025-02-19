Дудченко: Треба було обирати третю-четверту стартову групу

Український біатлоніст Антон Дудченко заявив, що, ймовірно, помилився з вибором стартової групи на індивідуальну гонку чемпіонату світу-2025, в якій він посів 50 місце.

Спортсмена цитує Суспільне.

"Я сам обирав другий стартовий номер. Керувався тим, що траса не так буде розбиватися, що буде твердішою. Але коли ми приїхали на стадіон, вона не була такою, як у попередні дні: глянцювалася, була жорсткою, а чим далі сонце заходило, тим вона ставала холоднішою та швидшою.

Можливо, було б краще, якби траса була більш розбита, але вона була сухішою, і лижі працювали краще. Можливо, треба було обирати третю-четверту групу, бо вже з другого-третього кола трасу почало "підсушувати", лижі стали краще працювати, менше води на дистанції. Десь так. Можливо, десь прогадав. Гонка вже закінчена, хіба можна зробити якийсь аналіз на майбутнє та рухатися далі", – заявив українець.