Україна оголосила склад на одиночну змішану естафету чемпіонату світу
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на одиночну змішану естафету чемпіонату світу з біатлону.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Україну представлятимуть Христина Дмитренко та Віталій Мандзин, для яких це буде дебют у відповідній дисципліні в межах ЧС.
Зазначимо, що перегони відбудуться у четвер, 20 лютого о 17:05 за київським часом.
Нагадаємо, щойно завершилась індивідуальна гонка, на якій Мандзин показав найкращий результат серед українців.