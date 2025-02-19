Україна оголосила склад на одиночну змішану естафету чемпіонату світу

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на одиночну змішану естафету чемпіонату світу з біатлону.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Україну представлятимуть Христина Дмитренко та Віталій Мандзин, для яких це буде дебют у відповідній дисципліні в межах ЧС.

Зазначимо, що перегони відбудуться у четвер, 20 лютого о 17:05 за київським часом.

Нагадаємо, щойно завершилась індивідуальна гонка, на якій Мандзин показав найкращий результат серед українців.