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Україна оголосила склад на одиночну змішану естафету чемпіонату світу

Володимир Максименко — 19 лютого 2025, 17:53
Україна оголосила склад на одиночну змішану естафету чемпіонату світу
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на одиночну змішану естафету чемпіонату світу з біатлону.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Україну представлятимуть Христина Дмитренко та Віталій Мандзин, для яких це буде дебют у відповідній дисципліні в межах ЧС.

Зазначимо, що перегони відбудуться у четвер, 20 лютого о 17:05 за київським часом.

Нагадаємо, щойно завершилась індивідуальна гонка, на якій Мандзин показав найкращий результат серед українців.

Христина Дмитренко Віталій Мандзин Чемпіонат світу з біатлону-2025

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