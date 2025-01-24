Лесюк: Старався рівномірно розподілити сили на всю дистанцію

Біатлоніст збірної України Тарас Лесюк після двох кіл штрафу посів 68 місце у чоловічому спринті на шостому етапі Кубку світу в італійському Антгольці.

28-річний спортсмен витратив багато сил під час гонки, проте все одно погодився дати ексклюзивне флеш-інтерв'ю "Чемпіону".

"Починав трошки із запасом, бо знаєте, що в горах може бути на останньому колі дуже важко. Старався рівномірно розподілити сили на всю дистанцію. На фініші, звичайно, останніх 500 метрів дуже тяжко було".

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Лесюк, якому не вистачило 16 секунд для кваліфікації до гонки переслідування, висловився зокрема про особливості траси в Антгольці.

"У чомусь справді важче, тому що є додатковий підйом, додаткова петля. Але воно для всіх однаково, тому сильніші, напевно, виграють на цій петлі, а всім треба терпіти. Хто краще терпів, той, напевно, виграв ці деякі секунди дорогоцінні".

Також український біатлоніст пояснив свої промахи на вогневих рубежах.

"Самопочуття було не зовсім таке хороше, як би хотілося. І, можливо, на фоні цього, що немає такої легкості в горах тут, емоційно так трошки нервував і зірвав саме перший постріл".

Наостанок Тарас Лесюк поділився очікуваннями від естафетної гонки.

"Потрібно в першу чергу відновитися, постаратися по максимуму зробити, щоб бути готовими на завтра. Це, напевно, головне. Ментально, морально приготуватися на хорошу боротьбу".

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Чоловіча естафета в Антгольці відбудеться у суботу, 25 січня. Початок гонки запланований на 15:55 за Києвом.