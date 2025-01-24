Мандзин: Після лежки мої плани на гонку не відповідали очікуванням

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин ексклюзивно для "Чемпіона" прокоментував 61 місце за підсумками спринту на шостому етапі Кубку світу в італійському Антгольці.

"Моє розуміння розподілення сил, напевно, закінчилося після лежки, тому що не дуже зрозумів, чому я зробив два промахи. Мої плани на гонку трішки не відповідали очікуванням. Але, звісно, потрібно було бігти, потрібно було боротися до кінця, тому що кожне місце – це результат, і за нього потрібно боротися. Звісно, тяжко тут, на висоті. Я дуже сподіваюся, що виступатиму тут наступного року (На стадіоні в Антгольці проходитиме біатлонна програма Олімпіади-2026 – Прим.). Тому потрібно до цього звикати: до цієї висоти, до цих умов і взагалі до цієї атмосфери".

Читайте також : оновлено Ексклюзив Відомо, хто представить Україну в чоловічій естафеті на Кубку світу в Антгольці

Також 21-річний українець розповів про атмосферу на італійському етапі, де він до цього не виступав.

"Насправді крута. Я тут вперше. Коли вперше заїхав на стадіон, я дуже сильно насправді здивувався. Взагалі здивований рівнем самого стадіону, тому що тут на дуже високому рівні біатлонний комплекс. І атмосфера тут також дійсно крута. Багато наших українських вболівальників, за що їм дуже дякую, що вони приїхали й приділили цей час саме нам".

Наостанок Віталій Мандзин поділився очікуваннями від суботньої естафети, в якій він виступить на другому етапі.

"Звісно, це новий день, нові можливості показати себе з кращого боку. Тому налаштовуюся, як завжди, на хорошу гонку, на хорошу боротьбу. Тому дуже сподіваюся, що все в нас складеться", – сказав Мандзин.

Чоловіча естафета в Антгольці відбудеться у суботу, 25 січня. Початок гонки запланований на 15:55 за Києвом.