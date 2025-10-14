Найкрасивіша біатлоністка світу отримала елітний автомобіль у подарунок

Під час традиційного спортивного фестивалю в Тренто компанія Audi разом з громадськістю відзначила спортсменів Італійської федерації зимових видів спорту.

Ключі від автомобілів Audi Q5, Audi RS Q8, Audi SQ5 отримали зіркові італійські атлети, повідомила пресслужба La Federazione Italiana Sport Invernali.

Серед щасливчиків були: Федеріка Бріньоне, Софія Годжа та Доротея Вірер, Домінік Паріс, Федеріко Пеллегріно та інші.

З 2007 року Audi тісно співпрацює з FISI, з якою продовжила партнерство на майбутній гоночний сезон. Зв'язок між Audi та зимовими видами спорту завжди відрізняв німецький бренд.

Подія на площі Дуомо була останньою для Доротеї Вірер, оскільки вона завершить свою кар'єру Олімпіадою.

"Це мій дванадцятий рік і дванадцята машина, яку я отримала. Дякую FISI та Audi за надану мені можливість, але я рада, що це востаннє, і для мене попереду новий розділ", – цитує біатлоністку Fondo Italia.

Раніше Вірер визнала, що її енергія закінчується, тому рада, що вирішила завершити кар'єру.

Італійка тричі здобувала бронзу на Олімпійських іграх, чотири рази вигравала золото чемпіонатів світу і двічі ставала переможницею загального заліку Кубку Світу.