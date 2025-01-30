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Підручний повернувся до тренувань

Олексій Мурзак — 30 січня 2025, 14:52
Підручний повернувся до тренувань
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Дмитро Підручний повернувся до тренувань.

Про це капітан чоловічої збірної України повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Повернувся до тренувань", – коротко написав Дмитро та додав кілька фотографій.

Раніше Підручний через стан здоров'я не зміг фінішувати у гонці переслідування на шостому етапі Кубка світу в Антгольці.

Також стало відомо, що Дмитро пропустить чемпіонат Європи з біатлону.

Нагадаємо, капітан збірної України з біатлону кваліфікувався до гонки з масовим стартом на чемпіонаті світу 2025. 33-річний українець завершив другий триместр Кубку світу на 15-му рядку загального заліку, тим самим гарантувавши собі місце в елітній дисципліні.

Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Чемпіонат Європи з біатлону Чемпіонат світу з біатлону

Дмитро Підручний

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