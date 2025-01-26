Підручний кваліфікувався до масстарту на чемпіонаті світу 2025

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний кваліфікувався до гонки з масовим стартом на чемпіонаті світу 2025.

33-річний українець завершив другий триместр Кубку світу на 15-му рядку загального заліку, тим самим гарантувавши собі місце в елітній дисципліні.

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Нагадаємо, у масстарті на головному старті сезону виступають біатлоністки з чільної п'ятнадцятки світового табеля про ранги, а також 15 найкращих у гонках чемпіонату світу серед тих, хто не кваліфікувався за основною квотою.

Чоловіча гонка з масовим стартом на чемпіонаті світу 2025 відбудеться 23 лютого, в останній змагальний день турніру, що розпочнеться 12 лютого та пройде у швейцарському Ленцергайде.

Раніше "Чемпіон" повідомляв, що 4 українські біатлоністи гарантували собі участь у чемпіонаті світу 2025. Також нашому сайту стало відомо, що Дмитро Підручний повністю пропустить чемпіонат Європи.