Сильніший за Йоганнеса Бо! Відомо, хто виграв контрольний старт у збірній Норвегії

23-річний біатлоніст Мартін Улдаль переміг у контрольній спринтерській гонці збірної Норвегії, що відбулась у Шушені.

Улдаль випередив на 4 секунди Олафа Ботната та "привіз" 26 секунд на фініші першому номеру світового рейтингу Йоганнесу Бо. При цьому Улдаль не зробив жодного промаху на вогневих рубежах.

У минулому сезоні Улдаль виступав на Кубку IBU, двічі перемагав у спринті на етапах в Австрії та Німеччині. Був у трійці найсильніших і в інших дисциплінах.

16 листопада у Шушені відбудуться жіночий та чоловічий спринти в межах відкритої першості Норвегії. А наступного дня – масстарти. Зазвичай у цих гонках стартує чимало відомих біатлоністів світу, аби розігріти м’язи перед стартом сезону.

Українські чоловіки та жінки в Шушені не стартуватимуть, адже готуються до сезону в Ідре. І саме в Швеції за кілька днів "синьо-жовті" проведуть контрольні старти.