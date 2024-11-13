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Сильніший за Йоганнеса Бо! Відомо, хто виграв контрольний старт у збірній Норвегії

Денис Шаховець — 13 листопада 2024, 14:10
Сильніший за Йоганнеса Бо! Відомо, хто виграв контрольний старт у збірній Норвегії
Мартін Улдаль
Reichert/Nordic Focus

23-річний біатлоніст Мартін Улдаль переміг у контрольній спринтерській гонці збірної Норвегії, що відбулась у Шушені.

Улдаль випередив на 4 секунди Олафа Ботната та "привіз" 26 секунд на фініші першому номеру світового рейтингу Йоганнесу Бо. При цьому Улдаль не зробив жодного промаху на вогневих рубежах.

У минулому сезоні Улдаль виступав на Кубку IBU, двічі перемагав у спринті на етапах в Австрії та Німеччині. Був у трійці найсильніших і в інших дисциплінах.

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16 листопада у Шушені відбудуться жіночий та чоловічий спринти в межах відкритої першості Норвегії. А наступного дня – масстарти. Зазвичай у цих гонках стартує чимало відомих біатлоністів світу, аби розігріти м’язи перед стартом сезону.

Українські чоловіки та жінки в Шушені не стартуватимуть, адже готуються до сезону в Ідре. І саме в Швеції за кілька днів "синьо-жовті" проведуть контрольні старти.

збірна Норвегії з біатлону Йоганнес Бо

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