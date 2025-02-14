Дмитренко: Стрільба була складна

Українська біатлоністка Христина Дмитренко оцінила свій виступ у спринті на чемпіонаті світу-2025 з біатлону (48 місце з трьома промахами).

Спортсменку цитує Суспільне.

"Стрільба була складна, втратила дуже багато часу, зазвичай я швидко пристрілююся на розминці. Але через те, що змінився вітер, було складнувато. Орієнтувалася на вітер, хотіла десь відпрацювати "на виніс", але не впоралася зі стрільбою.

Це мене засмутило, але я не здавалася, відпрацьовувала кожне коло. На стійку вже приходила, думала про нуль, але останній промах стоячи — я ще подивилася на установку і подумала, що мало ж закритися", – заявила українка.