Подвійна радість: відома колишня біатлоністка стала мамою близнюків

Колишня фінська біатлоністка Марі Едер поділилася радісною новиною зі своїми шанувальниками – спортсменка стала мамою. У родині 37-річної ексчемпіонки відбулося одразу подвійне поповнення.

На своїх сторінках у соцмережах Едер повідомила, що 25 лютого 2026 року у неї народилися дві доньки. У зворушливому повідомленні спортсменка написала:

"Ми кажемо: "Привіт!" 25.02.2026 – у світ з'явилися дві прекрасні маленькі дівчинки, які миттєво підкорили наші серця".

Нагадаємо, що фінська спортсменка завершила виступи у 2023 році. За час кар'єри на етапах Кубка світу з біатлону вона здобула дві перемоги та загалом п'ять разів піднімалася на подіум у особистих гонках.

Окрім біатлону, Едер також періодично виступала у лижних перегонах. У цьому виді спорту вона здобула титул чемпіонки світу серед молоді у 2010 році, а її найкращим результатом на етапах Кубка світу стало п'яте місце.

