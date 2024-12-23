Давидова не виступить у Різдвяній гонці через травму спини
Маркета Давидова
Контіолахті
Чешська біатлоністка Маркета Давидова пропустить Різдвяну гонку 2024 через проблеми зі спиною.
Про це повідомляє сайт Biathlon Auf Schalke.
За даними джерела, Маркета пропустить шоу-гонку на "Фелтінс-Арені" у Гельзенкірхені через грижу міжхребцевого диску.
Напередодні Давидова вже прокоментувала свою відсутність на Різдвяній гонці.
"Не завжди все йде за планом. Їду додому і сподіваюсь, що скоро повернуся", – написала на своєму Instagram-акаунті Давидова.
Давидову замінить інша чешка Джессіка Їслова, яка не дуже успішно розпочала сезон та захворіла перед етапом Кубку світу в Ансі (Франція). Її партнером по команді в Гельзенкірхені буде Міхал Крчмарж.
Раніше Маркета не виступила на етапі Кубку світу в Ансі через ту саму проблему.