Давидова не виступить у Різдвяній гонці через травму спини

Чешська біатлоністка Маркета Давидова пропустить Різдвяну гонку 2024 через проблеми зі спиною.

Про це повідомляє сайт Biathlon Auf Schalke.

За даними джерела, Маркета пропустить шоу-гонку на "Фелтінс-Арені" у Гельзенкірхені через грижу міжхребцевого диску.

Напередодні Давидова вже прокоментувала свою відсутність на Різдвяній гонці.

"Не завжди все йде за планом. Їду додому і сподіваюсь, що скоро повернуся", – написала на своєму Instagram-акаунті Давидова.

Давидову замінить інша чешка Джессіка Їслова, яка не дуже успішно розпочала сезон та захворіла перед етапом Кубку світу в Ансі (Франція). Її партнером по команді в Гельзенкірхені буде Міхал Крчмарж.

Раніше Маркета не виступила на етапі Кубку світу в Ансі через ту саму проблему.