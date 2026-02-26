Українська правда
Стали відомі дати проведення чемпіонату України з біатлону

Микола Дендак — 26 лютого 2026, 17:54
Чемпіонат України-2026 з біатлону відбудеться з 25 по 31 березня в Буковелі на Івано-Франківщині.

Про це Чемпіону повідомив В'ячеслав Деркач, директор Державного центру олімпійської підготовки з біатлону В'ячеслав Деркач.

"Окрім того, перед цими датами ми плануємо провести гонки грудневого чемпіонату, які тоді не вдалося провести через відсутність снігу та тепло", – зазначив функціонер.

Детальна програма та календар чемпіонату Україну стане відомим пізніше.

Нагадаємо, в біатлонному календарі зазвичай проводиться два чемпіонати України – наприкінці грудня перед міжнародною різдвяною паузою та в кінці березня після завершення міжнародного сезону.

Напередодні збірна України визначилася зі складом на юніорський чемпіонат світу 2026. З розкладом змагань на турнірі можна ознайомитись за цим посиланням.

