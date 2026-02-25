Визначився склад збірної України на юніорський чемпіонат світу

Стала відома заявка збірної України з біатлону на юніорський чемпіонат світу, який відбудеться в німецької Арбері.

Про це повідомляє Biathlonnews.

До заявки команди не потрапила Ірина Шевченко, яка була на зборах команди Німеччині.

Склад збірної України: Юніорки

Олександра Меркушина

Тетяна Тарасюк

Поліна Пуцко

Ксенія Приходько

Валерія Шейгас

Дівчата

Вікторія Хвостенко

Аліна Хміль

Софія Свистун

Христина Руда

Юніорський Чемпіонат світу, який з 28 лютого по 8 березня триватиме в Арбері.

Нагадаємо, напередодні Олександра Меркушина дебютувала на Олімпійських іграх, де разом з командою стала дев'ятою в естафеті.