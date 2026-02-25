Визначився склад збірної України на юніорський чемпіонат світу
Олександра Меркушина
Biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Стала відома заявка збірної України з біатлону на юніорський чемпіонат світу, який відбудеться в німецької Арбері.
Про це повідомляє Biathlonnews.
До заявки команди не потрапила Ірина Шевченко, яка була на зборах команди Німеччині.
Склад збірної України: Юніорки
- Олександра Меркушина
- Тетяна Тарасюк
- Поліна Пуцко
- Ксенія Приходько
- Валерія Шейгас
Дівчата
- Вікторія Хвостенко
- Аліна Хміль
- Софія Свистун
- Христина Руда
Юніорський Чемпіонат світу, який з 28 лютого по 8 березня триватиме в Арбері.
Нагадаємо, напередодні Олександра Меркушина дебютувала на Олімпійських іграх, де разом з командою стала дев'ятою в естафеті.