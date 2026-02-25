Українська правда
Визначився склад збірної України на юніорський чемпіонат світу

Олександр Булава — 25 лютого 2026, 16:20
Олександра Меркушина
Biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Стала відома заявка збірної України з біатлону на юніорський чемпіонат світу, який відбудеться в німецької Арбері.

Про це повідомляє Biathlonnews.

До заявки команди не потрапила Ірина Шевченко, яка була на зборах команди Німеччині.

Склад збірної України: Юніорки

  • Олександра Меркушина
  • Тетяна Тарасюк
  • Поліна Пуцко
  • Ксенія Приходько
  • Валерія Шейгас

Дівчата

  • Вікторія Хвостенко
  • Аліна Хміль
  • Софія Свистун
  • Христина Руда

Юніорський Чемпіонат світу, який з 28 лютого по 8 березня триватиме в Арбері.

Нагадаємо, напередодні Олександра Меркушина дебютувала на Олімпійських іграх, де разом з командою стала дев'ятою в естафеті.

