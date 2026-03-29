Була у невигідній ситуації: Меркушина – про перемогу в масстарті чемпіонату України

21-річна біатлоністка Олександра Меркушина оцінила перемогу у гонці з масовим стартом на весняному чемпіонаті України.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Взагалі я коли бігла, то думаю: хоч щось цікаве буде у цій гонці, якесь шоу. Я позиціоную себе як фінішерка у команді, тому для мене теж це був важливий досвід. У нас була запекла боротьба, ніхто нікому не піддавався, це було важко. Було важко перемогти Дарину Чалик, вона – молодець", – сказала вона.

Меркушина заявила, що перебувала у невигідній ситуації зі старту перегонів.

"Я з самого початку була у невигідній ситуації, бо вийшла вперед. Розуміла, що і відірватися важко, і ззаду атакувати набагато легше. Була у незручній ситуації, вийшла із зони комфорту, бо завжди намагаюся атакувати ззаду, а тут вийшла вперед. Новий досвід, завжди кажу, що виношу з кожної гонки досвід і з чемпіонату України також. 12 людей стартують і це сумно, бо навіть на чемпіонаті України можна набиратися досвіду. Але це їхній вибір і я вважаю, що я у цьому сенсі хитріша, бо вийшла на чемпіонаті України і отримала великий досвід", – розповіла Меркушина.

Нагадаємо, напередодні Олександра Меркушина також стала чемпіонкою України у спринті.

Також сьогодні, 29 березня, в межах чемпіонату України в Буковелі відбудеться чоловічий масстарт. Початок запланований на 12:15.