Зіркова біатлоністка пропустить важливі змагання через укус кліща

Інгрід Ландмарк Тандреволл пропустить чемпіонат Норвегії з роликового біатлону, який відбудеться найближчими вихідними на гірськолижному курорті Лінгa. Її відсутність спричинена хворобою від укусу кліща.

Про це пише Expressen.se. Деталі додає Ski-nordique.net.

Наразі Інгрід проходить лікування, тому вирішила пропустити чемпіонат.

Також відсутній буде Мартін Ульдал, який страждає від легкої застуди.

"Звичайно, нам би хотілося, щоб і Інгрід, і Мартін вийшли на старт, але зараз найважливіше, щоб вони отримали час, необхідний для повторної підготовки", – сказав виконувач обов'язків спортивного директора національної збірної Андерс Брун Хеннум.

Чемпіонат Норвегії з літнього біатлону відбудеться в Лігні з 18 по 20 вересня. Програма включає спринт у суботу, а потім мас-старт у неділю.

Кубок світу з біатлону стартує 26 листопада етапом у Контіолахті, Фінляндія.

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Біатлонний сезон-2025/26 року був для Тандреволл здебільшого невдалим. Бронзова призерка Кубку світу-2023/24 років неодноразово завершувала виступи позазаліковою зоною.

Нагадаємо, частину позаминулого сезону Інгрід Тандреволл пропустила через проблеми з серцем.

У сезоні-2023/24 норвежка претендувала на Великий кришталевий глобус, набравши 1044 очки. Вона відстала на 24 пункти від Лу Жанмонно, а від Лізи Віттоцці – на 47.