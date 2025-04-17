Чемпіонат світу з літнього біатлону проводитимуть раз на два роки: відома причина

Стало відомо, чому Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відмовився від проведення літнього чемпіонату світу у 2025 році.

За інформацією "Чемпіона" від джерел у Федерації біатлону України, IBU вирішив проводити турнір раз на два роки, оскільки він не мав популярності в найсильніших біатлонних збірних.

На відміну від зимового чемпіонату світу та етапів Кубку світу, на літній планетарній першості виступали переважно маловідомі біатлоністи. При цьому збірна України зазвичай була представлена основним складом.

Таким чином, наступного разу чемпіонат світу з літнього біатлону відбудеться у серпні 2026 року, а після цього – влітку 2028-го.

Нагадаємо, на попередньому літньому чемпіонаті світу 2024, що проходив в естонському Отепяе, українські біатлоністи виграли 3 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медалі.