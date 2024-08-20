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Збірна України з біатлону визначилася зі складом на літній чемпіонат світу-2024

Руслан Травкін — 20 серпня, 20:19
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на літній чемпіонат світу-2024
Юлія Джима
Getty Images

Збірна України з біатлону назвала склад на літній чемпіонат світу-2024.

Про це інформує портал biathlon.com.ua.

Заявка "синьо-жовтих" складається з 26 біатлоністів: 15 змагатимуться в перегонах серед дорослих, ще 11 — на рівні юніорів. На жаль, не будуть виступати лідери команди Артем Прима та Ірина Петренко.

Нагадаємо, Ірина зазнала важкої травми на тренуваннівона зламала ногу. Замість неї до складу команди планують залучити іншу біатлоністку, ім’я якої стане відоме сьогодні або завтра.

Чемпіонат світу проходитиме в естонському місті Отепяя з 22 до 25 серпня.

Заявка України на літній ЧС-2024 з біатлону

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Степан Кінаш, Тарас Лесюк, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал

Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Любов Кип'яченкова, Дарина Чалик

Юніори: Богдан Борковський, Єгор Макаренко, Віталій Мандзин, Сергій Супрун, Михайло Хміль

Юніорки: Олена Городна, Олександра Меркушина, Поліна Пуцко, Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Аліна Хміль

Зазначимо, що декілька днів тому стало відомо, що український біатлоніст отримав тривалу дискваліфікацію.

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