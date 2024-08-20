Збірна України з біатлону визначилася зі складом на літній чемпіонат світу-2024
Збірна України з біатлону назвала склад на літній чемпіонат світу-2024.
Про це інформує портал biathlon.com.ua.
Заявка "синьо-жовтих" складається з 26 біатлоністів: 15 змагатимуться в перегонах серед дорослих, ще 11 — на рівні юніорів. На жаль, не будуть виступати лідери команди Артем Прима та Ірина Петренко.
Нагадаємо, Ірина зазнала важкої травми на тренуванні — вона зламала ногу. Замість неї до складу команди планують залучити іншу біатлоністку, ім’я якої стане відоме сьогодні або завтра.
Чемпіонат світу проходитиме в естонському місті Отепяя з 22 до 25 серпня.
Заявка України на літній ЧС-2024 з біатлону
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Степан Кінаш, Тарас Лесюк, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал
Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Любов Кип'яченкова, Дарина Чалик
Юніори: Богдан Борковський, Єгор Макаренко, Віталій Мандзин, Сергій Супрун, Михайло Хміль
Юніорки: Олена Городна, Олександра Меркушина, Поліна Пуцко, Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Аліна Хміль
Зазначимо, що декілька днів тому стало відомо, що український біатлоніст отримав тривалу дискваліфікацію.