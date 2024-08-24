Тищенко посів 9 місце у чоловічому спринті на літньому чемпіонаті світу
Чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, продовжився спринтом серед чоловіків.
У складі збірної України найкращим став Артем Тищенко, який з одним промахом на стрільбі стоячи посів 9 місце. Решта наших земляків не потрапили до двадцятки найсильніших.
Чемпіоном світу став чех Якуб Ствртєцкі. Срібну медаль завоював француз Емільєн Клод, а замкнув трійку призерів Тьєррі Ланжер із Бельгії. Всі призери, як і Тищенко, пробігли коло штрафу після другого вогневого рубежу.
Результати гонки:
1. 🥇 Якуб Ствртєцкі (Чехія, 0+1) 18:15,1
2. 🥈 Емільєн Клод (Франція, 0+1) +12,4
3. 🥉 Тьєррі Ланжер (Бельгія, 0+1) +16,2
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9. Артем Тищенко (Україна, 0+1) +51,8
25. Антон Дудченко (Україна, 1+1) +1:24,8
29. Дмитро Підручний (Україна, 3+0) +1:41,9
30. Богдан Цимбал (Україна, 2+1) +1:42,9
36. Денис Насико (Україна, 1+1) +1:55,3
38. Руслан Ткаленко (Україна, 0+2) +1:57,9
25 серпня чоловіки виступлять в останній для себе дисципліні на літньому чемпіонаті світу — мас-старті.