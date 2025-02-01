Відомо, яким складом Україна виступить у чоловічій естафеті на чемпіонаті Європи

Визначився склад чоловічої збірної 🇺🇦України на естафету в межах чемпіонату Європи з біатлону.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Раніше повідомлялося, що в гонці бігтимуть Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк. За підсумком особистих гонок на чемпіонаті Європи до цієї трійки приєднається Артем Тищенко.

Склад чоловічої збірної України на естафету на ЧЄ

Тищенко – Мандзин – Дудченко – Лесюк

Естафета відбудеться 2 лютого, початок заплановано на 14.45 за київським часом.

1 лютого у межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбулася чоловіча гонка переслідування.

У складі збірної України найкращим знову став Артем Тищенко. 31-річний біатлоніст закрив усі 20 мішеней, проте через слабку швидкість на дистанції фінішував лише 25-м після старту з 20-ї позиції.