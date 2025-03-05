Відомо, хто з біатлоністів представить Україну на чемпіонаті світу серед військових

Збірна Україну з біатлону візьме участь в традиційному чемпіонаті світу серед військових, який відбудеться у швейцарському Люцерні з 23 до 30 березня.

За інформацією джерел "Чемпіона", збірна України вирушить на змагання в такому складі:

Жінки: Юлія Джима, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Валерія Дмитренко, Ірина Петренко.

Чоловіки: Денис Насико, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал.

Цьогорічна першість проходить під гаслом "Військові чемпіони – за мир". 1400 атлетів з більш ніж 40 країн будуть змагатися в лижних гонках, гонці патрулів, гірських лижах, лижному орієнтуванні, сноуборді, стрибках на лижах з парашутом.

Така першість проводиться раз на чотири роки, в рік що передує зимовим Олімпійським іграм.