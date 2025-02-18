Бєлова: Першу половину чемпіонату світу оцінюю добре

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова підбила підсумки виступів команди в перший тиждень чемпіонату світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

ЇЇ цитує Суспільне.

"Можна і краще. Добре оцінюю першу половину чемпіонату світу за результатом їхнього бігу на дистанції, стрільбою. Хлопці можуть працювати та боротися за високі місця, але вийшло так, як вийшло.

Є сторона й технічна — це лижі. Десь, може, витримка в стрільбі. Є над чим попрацювати. Залишаються у нас ще три старти: індивідуальна гонка, одиночна змішана та класична естафети", – заявила Бєлова.