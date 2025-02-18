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Бєлова: Першу половину чемпіонату світу оцінюю добре

Олег Дідух — 18 лютого 2025, 14:50
Бєлова: Першу половину чемпіонату світу оцінюю добре
Надія Бєлова
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова підбила підсумки виступів команди в перший тиждень чемпіонату світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

ЇЇ цитує Суспільне.

"Можна і краще. Добре оцінюю першу половину чемпіонату світу за результатом їхнього бігу на дистанції, стрільбою. Хлопці можуть працювати та боротися за високі місця, але вийшло так, як вийшло.

Є сторона й технічна — це лижі. Десь, може, витримка в стрільбі. Є над чим попрацювати. Залишаються у нас ще три старти: індивідуальна гонка, одиночна змішана та класична естафети", – заявила Бєлова.

Нагадаємо, на першому тижні Україна фінішувала восьмою в змішаній естафеті, в найкращим результатом у особистих гонках стало 19 місце Віталія Мандзина у переслідуванні.

Раніше повідомлялося про те, що Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку та сингл-мікст.

збірна України з біатлону Надія Бєлова Чемпіонат світу з біатлону-2025

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