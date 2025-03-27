Це найкращий сезон у кар'єрі: Борковський – про драматичну перемогу на чемпіонаті України

Український біатлоніст Богдан Борковський вважає, що проводить найкращий сезон у кар'єрі.

Про це він розповів у коментарі Суспільне Спорт після перемоги у суперспринті на чемпіонаті України.

"Найкращий сезон у кар'єрі? Так, гадаю, що все ж найкращий. Кожен рік кращий за попередній, як показує практика. Гадаю і вірю у те, що наступний рік буде ще кращий. Хочеться бути серед еліти, представляти Україну на якомога вищих змаганнях, показувати, на що ми спроможні. У цей нелегкий час намагаємося показувати якомога кращі результати заради нашої країни. Все ж у нас війна, нелегка ситуація для України, і добре, що розвивається біатлон, що є змога тренуватися та змагатися", – розповів Борковський.

Також біатлоніст мріє потрапити в олімпійську команду на наступний рік. Зокрема у нього вже була розмова з тренеркою збірної України Надією Бєловою.

"Чи спілкувався з Надією Бєловою щодо задач для потрапляння в олімпійську команду? Трішки запитував з приводу команди на підготовку на наступний рік — вона сказала, що треба працювати. Я сприйняв ці слова якомога найближче для себе і з розумінням. Мені дуже подобаються слова, які вона вміє підбирати, вони чомусь мотивують і хочеться тоді показувати, на що я спроможний і якісь результати та й виходять", – зазначив біатлоніст.

Нагадаємо, Борковський у суперспринті чемпіонату України обійшов Антона Дудченка. До цього він у дуеті з легендарною Вітою Семеренко здобув бронзу в одиночній змішаній естафеті.